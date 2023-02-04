Рогозин назвал поставляемые Украине американские бомбы GLSDB «грозным оружием»

Бывший вице-премьер, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал анонсированные США поставки Украине бомб малого диаметра GLSDB. Он считает это оружие «вдвойне серьезной» угрозой, учитывая дальность атаки до 150 км, а также то, что бомбу сложно обнаружить на последнем этапе полета.

Господин Рогозин считает, что новыми поставками США предпринимают попытку «прорвать наши красные линии». «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие»,— написал он в Telegram.

Бывший вице-премьер рассказал, что GLSDB состоит из управляемой авиабомбы GBU-39 с инерциальной и спутниковой системой навигации, а также из маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS.

На заключительном этапе полета бомба представляет собой «холодное тело», которое не обнаруживается основными средствами оптико-электронных комплексов, работающих в инфракрасном диапазоне. Небольшой размер бомбы позволяет обнаружить ее «с помощью классического радиолокационного наведения лишь в нескольких километрах от мест размещения радаров ПВО», отметил господин Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» отметил, что использование ракеты Украиной станет первым ее боевым применением. Он также обратил внимание на ее низкую заявленную стоимость — около $40 тыс. против $1 млн для снаряда ATACMS.

США 3 февраля объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. Пентагон считает, что бомбы GLSDB дадут Киеву возможность «вести огонь на более дальние расстояния». Отвечая на вопрос о том, является ли целью поставок возможность нацелиться на Крым, представитель Минобороны США отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих операций. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя поставки GLSDB, заявил, что США «науськивают» Украину нанести удары по РФ.

Леонид Уварчев