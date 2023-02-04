Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогозин назвал поставляемые Украине американские бомбы GLSDB «грозным оружием»

Бывший вице-премьер, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал анонсированные США поставки Украине бомб малого диаметра GLSDB. Он считает это оружие «вдвойне серьезной» угрозой, учитывая дальность атаки до 150 км, а также то, что бомбу сложно обнаружить на последнем этапе полета.

Господин Рогозин считает, что новыми поставками США предпринимают попытку «прорвать наши красные линии». «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие»,— написал он в Telegram.

Бывший вице-премьер рассказал, что GLSDB состоит из управляемой авиабомбы GBU-39 с инерциальной и спутниковой системой навигации, а также из маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS.

На заключительном этапе полета бомба представляет собой «холодное тело», которое не обнаруживается основными средствами оптико-электронных комплексов, работающих в инфракрасном диапазоне. Небольшой размер бомбы позволяет обнаружить ее «с помощью классического радиолокационного наведения лишь в нескольких километрах от мест размещения радаров ПВО», отметил господин Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» отметил, что использование ракеты Украиной станет первым ее боевым применением. Он также обратил внимание на ее низкую заявленную стоимость — около $40 тыс. против $1 млн для снаряда ATACMS.

США 3 февраля объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. Пентагон считает, что бомбы GLSDB дадут Киеву возможность «вести огонь на более дальние расстояния». Отвечая на вопрос о том, является ли целью поставок возможность нацелиться на Крым, представитель Минобороны США отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих операций. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя поставки GLSDB, заявил, что США «науськивают» Украину нанести удары по РФ.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...