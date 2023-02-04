«РБК-Украина»: Зеленский лишил гражданства нескольких министров времен президентства Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких бывших министров правительства времен президентства Виктора Януковича, включая бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010–2014) и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011–2014). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также украинское гражданство утратили экс-глава администрации президента Андрей Клюев (2012–2014), экс-глава СБУ Александр Якименко (2013–2014) и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко (2012–2014), заявил собеседник издания. По информации источника, они лишены гражданства в связи с наличием российских паспортов.

Кроме того, источник сообщил, что гражданства Украины лишили депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», основанной Виктором Медведчуком,— Виктора Баранского и Никиту Шенцева, а также Александра Горбылева, которого издание характеризует как «оккупанта и коллаборанта».

В ноябре Генпрокуратура Украины объявила о том, что подозревает Дмитрия Табачника в госизмене. По данным ведомства, он через Telegram общался с главами пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей — Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также контактировал с ФСБ России. В апреле 2021 года суд заочно арестовал Виталия Захарченко по обвинению в превышении служебных полномочий во время подавления протестов на Майдане в 2014 году.

В середине января господин Зеленский заявил, что украинских граждан, имеющих также паспорт РФ, нужно лишать украинского гражданства, если они оказывают политическое или духовное влияние на Украину. Так президент Украины прокомментировал лишение украинского гражданства четырех бывших депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Он отметил, что СМИ известны не все люди, лишенные гражданства Украины в последнее время.

Эрдни Кагалтынов