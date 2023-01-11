Зеленский призвал лишать украинцев с паспортом РФ гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских граждан, имеющих также паспорт РФ, нужно лишать украинского гражданства, если они оказывают политическое или духовное влияние на Украину.

«Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство,— чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно — Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции во Львове (цитата по «Страна.ua»).

Так президент Украины прокомментировал лишение украинского гражданства четырех бывших депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа—За жизнь» — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов