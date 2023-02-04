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Коммерсантъ FM
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Министр энергетики Саудовской Аравии опасается энергокризиса из-за санкций против России

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что санкции против России, включая эмбарго на российское топливо, могут привести к энергетическому кризису.

«Все эти так называемые санкции, эмбарго, нехватка инвестиций приведут только к одному — отсутствию энергоснабжения всех видов, когда оно больше всего нужно»,— сказал господин Аль Сауд на отраслевой конференции в Эр-Рияде (цитата по Reuters).

5 октября страны ОПЕК+, куда входят Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года до конца 2023 года в рамках Декларации о сотрудничестве. Президент США Джо Байден назвал сокращение добычи близоруким и отвечающим интересам России.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз, а также установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эти ограничения ввели, в частности, страны ЕС, G7 и Австралия. 1 февраля комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить принятый осенью уровень добычи.

Решения в ОПЕК+ в основном зависят от позиции двух основных его членов — Саудовской Аравии и России. Саудовскую Аравию устраивает текущий уровень цен, кроме того, Эр-Рияд может ожидать, что добыча нефти в России начнет снижаться в результате эмбарго ЕС и западных санкций. Президент РФ Владимир Путин 30 января обсуждал сделку ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, однако о чем именно шли переговоры, не сообщалось.

Подробнее о том, чем грозит России решение ОПЕК+ не менять уровень добычи,— в материале «ОПЕК+ пошла по прокачанной дорожке».

Эрдни Кагалтынов

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