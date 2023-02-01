Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить уровень добычи нефти

Министры энергетики стран—членов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета не рекомендовали альянсу менять текущий уровень добычи нефти. Делегаты подтвердили свою приверженность плану добычи, который был согласован 5 октября 2022 года, сообщила пресс-служба организации. Следующее заседание мониторингового комитета состоится 3 апреля.

5 октября страны альянса договорились сократить целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года до конца 2023 года в рамках Декларации о сотрудничестве. Президент США Джо Байден назвал сокращение добычи близоруким и отвечающим интересам России.

5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. На декабрьском заседании ОПЕК+ нефтяную политику добычи было решено оставить без изменений. 30 января президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в рамках ОПЕК+.

Сегодняшнее решение означает, что Москва теперь вынуждена вплоть до апреля самостоятельно решать задачу приведения цен нефтяного экспорта к значениям, удовлетворяющим потребностям бюджета. Сейчас разрыв между публикуемой Минфином ценой Urals и заложенным в бюджет значением превышает $20 за баррель.

Подробнее о последствиях решения комитета ОПЕК+ — в материале «Заграница нам не поможет».

Эрдни Кагалтынов