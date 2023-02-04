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Коммерсантъ FM
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Телеканал RT DE сообщил о прекращении работы в Германии

Телеканал RT DE объявило решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Канал утверждает, что столкнулся «с огромным давлением» и попытками ограничить его работу.

В заявлении RT DE говорится, что канал «глубоко сожалеет о репрессивных ограничениях свободы прессы и СМИ» в Евросоюзе (ЕС). Утверждается, что «в Германии больше нет свободы печати».

Глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова объяснила, девятый пакет санкций ЕС, вступивший в силу в декабре 2022 года, перекрыл финансирование RT DE Productions. Она уточнила, что сайт и телеканал RT DE продолжат работать из Москвы.

Власти ЕC заблокировали RT и агентство новостей Sputnik в конце февраля 2022 года в ответ на начало военной операции России на Украине. Ранее, еще в декабре 2021-го, в Германии закрыли спутниковый телеканал RT, который вещал на немецком языке. Причиной блокировки немецкие власти называли отсутствие лицензии.

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