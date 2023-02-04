Матвиенко: Совфед призывает парламенты Европы наказать виновных в сожжении Корана

Прошедшие в Европе акции с сожжением Корана являются разжиганием межрелигиозной розни, заявила председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Она назвала подобные акции «актом варварства и ксенофобии». Совфед призвал европейских парламентариев наказать виновных в подобных провокациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко заявила, что «надругательство над Кораном шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий России». По ее словам, «особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств». Она считает, что нельзя «оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова».

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности»,— написала Валентина Матвиенко в Telegram.

Акцию сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме 21 января провел основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Мероприятие было санкционировано местными властями. 27 января датчанин повторил акцию, на этот раз в Копенгагене перед мечетью. После этого процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен.

О последствиях акции читайте в материале «Ъ» «Если в НАТО, так альянсом».

Лаура Кеффер