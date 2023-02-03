В отношении экс-президента Молдавии Додона возбудили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона возбуждено уголовное дело, его обвиняют в использовании поддельной медицинской справки. Речь идет о справке, на основании которой семья Додон собиралась выехать в Румынию, сообщает Moldova 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Додон (слева)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Игорь Додон (слева)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президент собирался в Румынию с младшим сыном на лечение, сообщает Radio Moldova. Согласно обвинительному заключению, на основании этого документа Игорь Додон запросил разрешение на выезд из страны, а его жена представила документ в Антикоррупционную прокуратуру. По данным Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, подозреваемым в деле также является врач, который выдал справку.

19 января судьи Высшей судебной палаты разрешили господину Додону покинуть страну в период с 28 января по 5 февраля, но поездка не состоялась. Позже прокуроры отправились в Центр семейных врачей, где якобы была выдана справка. Врач, подписавший документ, заявил, что не знает пациента и поставил штамп по просьбе своего коллеги.

26 января было возбуждено уголовное дело по факту совершения правонарушения, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 361 УК («Изготовление, хранение, сбыт или использование подложных официальных документов, штампов или печатей, совершенные двумя или более лицами»).

Господин Додон был президентом Молдавии с декабря 2016 по декабрь 2020 года.

В мае 2022 года против него возбудили уголовное дело, заподозрив в превышении должностных полномочий, в ноябре Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста, сейчас прокуратура просит вернуть экс-президента под домашний арест.

Мария Федотова