Германия и Швеция обсуждают совместную поставку систем ПВО для Украины

Немецкие и шведские власти ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Согласно источникам, Стокгольм поставит Киеву ракеты ПВО, а также пусковые установки для германских систем ПРО IRIS-T SLM, поставки которых анонсировались летом, а первая партия прибыла в октябре.

IRIS-T — ракета малой и средней дальности класса «воздух-воздух» и «земля-воздух». Дальность установки IRIS-T SLM — 40 км.

Совместная поставка вооружений позволит снабдить IRIS-T SLM большим количеством боеприпасов, пояснили источники. Обратившаяся к Швеции с просьбой поставить пусковые установки ПВО ФРГ планирует отправить Украине еще три системы ПВО с ракетами IRIS-T. В ноябре Швеция обещала поставить Украине систему ПВО, не уточнив ее тип.

Минобороны Германии и Швеции на просьбу о комментарии к этой информации не откликнулись, сообщает Bloomberg.

США в рамках новой военной помощи пообещали поставку Украине средств ПВО. Вашингтон, в частности, поставит системы ПВО NASAMS, а также восемь ЗРК Avenger. Франция отправит на Украину радары MG-200 для ПВО. Киев тем временем рассчитывает на поставку западными союзниками еще большего количества танков, а также истребителей.

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Мария Федотова