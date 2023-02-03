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Коммерсантъ FM
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Экс-посол США Макфол предложил устроить «большой взрыв» в поставках Украине оружия

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что странам НАТО следует сменить тактику поставок вооружения Украине. В колонке для Foreign Affairs господин Макфол посоветовал членам альянса объявить об одновременной передаче Киеву управляемых баллистических ракет ATACMS, беспилотников Reaper и реактивных самолетов в годовщину начала российской военной операции — 24 февраля.

Майкл Макфол

Майкл Макфол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Майкл Макфол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Вместо того чтобы предоставлять ATACM в марте, Reaper — в июне и реактивные самолеты — в сентябре, НАТО следует пойти на "Большой взрыв". Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину путинского вторжения»,— написал господин Макфол.

Экс-посол считает, что заявление такого масштаба окажет «важный психологический эффект» на Кремль и все российское общество. «24 февраля Байден (президент США Джо Байден.— "Ъ") и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать эту борьбу»,— добавил он.

По мнению Майкла Макфола, западным властям, которые поддерживают Украину, также необходимо резко ужесточить санкции в отношении России, в частности должны быть полностью заблокированы контакты с крупнейшими российскими банками, ядерными корпорациями и энергетическими компаниями.

Страны G7 должны ужесточить ценовые ограничения на экспорт российской нефти и установить предельную стоимость на уровне $30 за баррель вместо $60. Кроме того, господин Макфол порекомендовал правительству США признать Россию государством—спонсором терроризма.

В то же время, обращает внимание бывший посол, Западу следует облегчить правила въезда для россиян, выступающих против военной операции на Украине. «Десяткам тысяч лучших и умнейших россиян, которые уже уехали, нужно дать рабочие визы, чтобы они могли остаться в Европе и США. Мужчин, покинувших Россию после объявления мобилизации, нужно поощрять, чтобы они не возвращались до окончания войны»,— отметил он.

После начала военной операции России на Украине многие западные страны объявили о поставке вооружений в качестве военной помощи Киеву. 25 января Германия объявила, что отправит 14 танков Leopard 2 на Украину, а также разрешит союзникам передачу немецких танков ВСУ. О готовности отправить танки Abrams на Украину также сообщил Джо Байден.

Подробнее о последствиях российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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