«Такая вот секретная любовь»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие необычные изделия можно выбрать в качестве подарка на День всех влюбленных.

Давайте поговорим о необычных украшениях, которые можно подарить на 14 февраля, о тех, что бесспорно символизируют любовь, но не банальны. Потому что золотое сердечко купить может каждый, но вот захочется ли его потом адресату подарка носить?

Браслет Love, придуманный для Cartier New York Альдо Чипполо, — вещь прекрасная, но ставшая избитой, как и какое-нибудь серебряное сердце от Tiffany & Co. Хотите украшение от большого ювелирного дома с громким именем — ищите вещи с историей, с историей любви, разумеется.

Например, колье-шарф от Boucheron. Это шарф из золотой сетки, который Фредерик Бушерон сделал для великого князя Владимира. Тот познакомился со своей будущей женой на балу: она уронила шарф, и он поднял его. В память об этом он решил воссоздать шарф в золоте и драгоценных камнях. Украшение же стало таким же узнаваемым символом Boucheron, как колье в виде знака вопроса.

Независимые ювелирные бренды создают нестандартные украшения-признания в любви. Например, украшение в виде кардиограммы под названием «Биение сердца» от Лоренца Бомера или отличное сотрудничество Стивена Вебстера с художницей Трейси Эмин. Результатом стала коллекция I Promise to Love You, вдохновленная знаменитыми неоновыми вывесками Эмин. На внутренней стороне браслетов выгравированы слова «I promise to love you»"«, написанные почерком Эмин.

Еще одно сотрудничество — бренда Epic Jewellery и нью-йоркского художника Жана-Кристофа Куэ. Результатом стала коллекция Resistance — на каждом украшении в коллекции шрифтом Брайля бриллиантами, перевернутыми шипами вверх, написано слово Resistance. С самого начала создатели говорили, что надпись можно кастомизировать, и вот к 14 февраля выпустили колье с написанным Брайлем словом Love.

Еще одно «Love» бренд Epic Jewellery написал на подвеске, напоминающей армейский жетон, но увидеть эту надпись можно только в ультрафиолете. Весь жетон инкрустирован бриллиантами, слово Love образуют камни с сильной флюоресценцией. Такая вот секретная любовь.