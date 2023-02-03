Медведев: экономика Украины превращается в «смрадную труху»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ВВП Украины к концу 2022 года сократился на 35–36%, а по итогам текущего года может снизиться еще на 5–10%. По его мнению, в дальнейшем страну ждут окончательное крушение промышленности, гиперинфляция и тотальная безработица. Цифры, характеризующие «болезнь экономики» Украины, зампред Совбеза привел в своем Telegram-канале, ссылаясь на «медицинские данные банка Goldman Sachs».

Дмитрий Медведев утверждает, что Украина с начала конфликта с Россией потеряла 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. По его словам, общие потери Украины от столкновения с Россией достигли $830–850 млрд. Он прогнозирует, что к концу 2023 года государственный долг Украины увеличится с $107 млрд до $180–200 млрд.

Зампред Совбеза также приводит данные о падении сельского хозяйства Украины. Он утверждает, что, в частности, урожай пшеницы в стране сократился на 13 млн т в 2022 году, а кукурузы — на 16,7 млн т. Дмитрий Медведев добавил, что сухопутные маршруты поставок агропродукции через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в два-три раза.

Кроме того, по данным зампреда Совбеза, Украина потеряла доступ к запасам полезных ископаемых на сумму свыше $12 трлн, включая 63% месторождений угля и 42% — металлов. Стоит отметить, что такие же цифры приводила газета The Washington Post в августе 2022 года.

Дмитрий Медведев назвал финансовую помощь, которую западные союзники оказывают Украине, «курсом лечения». «Цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца»,— заключил зампред Совбеза.

13 декабря премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП Украины может потерять до 50% в 2023 году, если военные действия в стране не прекратятся. По его словам, по итогам 2022-го ущерб от военного конфликта может составить около $700 млрд. 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн. По оценкам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе военных действий, составляет €600 млрд.

О том, что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов