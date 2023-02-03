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Новосибирские депутаты внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

В новосибирское законодательное собрание поступил законопроект об отмене прямых выборов мэров областного центра и наукограда Кольцово. Его авторами стали десять депутатов, представляющих различные фракции регионального парламента.

Половина подписавших законопроект — единороссы. В их числе первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, недавно отправившийся в зону СВО вместе с новосибирским батальоном «Вега». Кроме того, в числе инициаторов законопроекта представители ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также независимые депутаты. По их мнению, выборы должны быть заменены на конкурс.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что снижение явки избирателей на выборах глав Новосибирска и Кольцово в последние годы свидетельствует «о недостаточной эффективности, установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета».

В настоящее время полуторамиллионный Новосибирск и Кольцово (на его территории находится государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») с населением более 20 тыс. человек остаются двумя муниципалитетами в области, где сохранились прямые выборы мэра. Новосибирск возглавляет коммунист Анатолий Локоть, побеждавший на выборах в 2014 и 2019 годах, Кольцово — единоросс Николай Красников, который руководит муниципалитетом с начала 1990-х.

Предполагается, что профильный комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрит законопроект на заседании 14 февраля.

Напомним, кроме Новосибирска в России пока остается пять административных центров, где градоначальника выбирают на прямых выборах: Хабаровск, Абакан, Улан-Удэ, Якутск и Анадырь.

Как новосибирские депутаты взялись за мэра — читайте в публикации «Ъ».

Валерий Лавский, Новосибирск

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