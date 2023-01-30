Первый заместитель председателя новосибирского заксобрания отправился в зону СВО

Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области единоросс Андрей Панферов направился в зону специальной военной операции (СВО). По его инициативе в регионе был сформирован батальон «Вега».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

«Подтверждаю Я убыл»,– сказал «Ъ-Сибирь« господин Панферов. Он добавил, что в ближайшее время не будет принимать участие в сессиях заксобрания.

О том, что первый вице-спикер областного парламента направил рапорт военкому с просьбой отправить его в зону спецоперации, «Ъ-Сибирь» писал в сентябре 2022 года. В октябре новосибирский губернатор Андрей Травников сообщил о том, что в области формируется добровольческий батальон «Вега».

Андрею Панферову 62 года. Он принимал участие в военных действиях в Афганистане, Закавказье и на Северном Кавказе. Кавалер трех орденов Красной Звезды.

Также 30 января отправился в зону СВО вице-спикер горсовета Новосибирска, независимый депутат Евгений Лебедев. «Сегодня я убываю в зону СВО, город Луганск. Убываю добровольно, по зову сердца»,– сообщил он в видеообращении к своим избирателям, записанном в аэропорту Толмачёво.

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Валерий Лавский