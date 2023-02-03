В Симферополе задержан мужчина, призывавший к расправами над полицейскими

Жителя Симферополя задержали по подозрению в публичных призывах к экстремизму в интернете, сообщили «Ъ» в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ»,— уточнили в ФСБ. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Ранее уголовное дело по этой же статье завели на жителя Керчи за комментарий в «Одноклассниках», содержащий призывы к убийству военнослужащих вооруженных сил РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь