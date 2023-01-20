На жителя Керчи завели уголовное дело за экстремистский комментарий

В отношении жителя Керчи возбудили уголовное дело за призывы в интернете к убийству российских военнослужащих, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным чекистов, в отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). «Обвиняемый на своей персональной странице в соцсети “Одноклассники” опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ»,— уточнили в пресс-службе ФСБ.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятие закона об уголовной ответственности за распространение фейков о военной операции на Украине, назвав его давно назревшим.

Александр Дремлюгин, Симферополь