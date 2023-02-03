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Погранпереход из Монголии в Россию в феврале будет закрыт на несколько дней

Межгосударственный пункт пропуска Ханх (Монголия)—Монды (Россия) не будет работать в период с 21 по 26 февраля. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, это связано с празднованием в Монголии Нового года по лунному календарю.

«Правительством Монголии принято такое решение. В указанный период пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска Ханх—Монды осуществляться не будет»,— уточняют в погрануправлении.

В ведомстве также добавляют, что на период праздников попасть в Монголию можно через автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также из международных аэропортов Улан-Удэ и Иркутск.

Вчера въезд в Грузию через Верхний Ларс закрыли из-за плохой погоды.

О причинах закрытия въезда в Грузию через Верхний Ларс — в материале «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск

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