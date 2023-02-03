Шадаев увидел возможности для развития сетей связи в случае покупки «Ростелекомом» «Мегафона»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что объединение «Ростелекома» и «Мегафона» может положительно повлиять на покрытие связью в России. При этом, по его словам, сделка может создать риски для конкуренции на рынке связи. Ранее «Ъ» сообщал, что «Ростелеком» заинтересован в покупке «Мегафона».

«Если будет решение приниматься об объединении операторов — в какой конфигурации, я сейчас не готов обсуждать, будет ли это "Ростелеком", "Мегафон" или кто-то еще,— конечно, это позволит часть оборудования переиспользовать и обеспечить лучшее покрытие там, где его как раз сейчас не хватает. Но вопрос конкуренции важен»,— сказал Максут Шадаев журналистам на форуме в Алматы (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Шадаев добавил, что укрупнение операторов может создать риски для развития конкуренции. Он также отказался комментировать возможную сделку.

30 января «Ъ» со ссылкой на источники писал, что «Ростелеком» ведет переговоры о покупке «Мегафона» у USM Group. По информации «Ъ», конечным владельцем оператора связи могут стать структуры, связанные с государством. После появления информации о возможной сделке акции «Ростелекома» на Мосбирже выросли почти на 10%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Связи укрупняются».

Олеся Павленко