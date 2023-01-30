Акции «Ростелекома» росли почти на 10% после новости о возможной покупке им «МегаФона»

Обыкновенные акции «Ростелекома» выросли в начале торгов на Мосбирже на 9,8% (до 61,89 руб. за штуку), привилегированные — на 4,7% (до 57,55 руб. за штуку). Это произошло на фоне планов компании приобрести «МегаФон», о которых писал «Ъ».

Источники «Ъ» рассказали, что на оператора есть и другие претенденты, в том числе непрофильные. «МегаФон» демонстрирует хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают не первый год. Вопрос о покупке «Ростелекомом» «МегаФона» у USM Group поступил на согласование в правительство в конце 2022 года.

В конце 2022-го «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Так, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) в «МегаФон» перешла oneFactor, 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), а в январе — «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете). Сделка по продаже «МегаФона» может быть продолжением перераспределения ключевых технологических активов в пользу государства.

Дарья Эрозбек