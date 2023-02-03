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Коммерсантъ FM
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Из-за ледяного шторма в США погибли 10 человек

На юг США обрушился ледяной шторм. В результате из-за аварий на дорогах погибли как минимум 10 человек. В Техасе у 430 тыс. человек отключилось электричество, из них только в городе Остине — у более чем 156 тыс.

По данным AP, погодные условия ухудшились в южной части Штатов со среды, 1 февраля. В этот день было отменено около 1300 рейсов, 2 февраля — 500. Сбои в подаче электроэнергии затронули около 30% жителей Остина.

В районе Далласа и Остина, а также в большей части Оклахомы, Арканзаса и Мемфиса закрылись школы, были отмечены проблемы с движением общественного транспорта. В раойне Новая Англия прогнозируется температура на уровне –45°С.

Такая же холодная погода была зафиксирована в США в декабре 2022 года. Тогда в результате снежного шторма погибли более 70 человек. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.

Лаура Кеффер

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