Зеленский сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего «для особо значимого разговора»

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 2 февраля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего в двойном формате, в том числе в узком составе, с которым он провел «особо значимый разговор». О чем шла речь, не уточняется.

В своем вечернем видеообращении господин Зеленский рассказал, что во время заседания в широком составе обсуждалась ситуация на фронте. В частности, рассмотрели обеспечение армии и подготовку кадров. Кто присутствовал на встрече в узком составе, неизвестно.

«Провел сегодня заседание cтавки, впервые в двойном формате. Сначала — традиционный полный состав cтавки... А затем, во второй половине дня, дополнительная встреча членов cтавки в узком формате. Для особо значимого разговора»,— сказал Владимир Зеленский.

В январе во властных структурах Украины прошла череда громких отставок. В частности, свои должности покинули замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. На этой неделе украинские силовики также провели обыски у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Для украинских элит начался лютый месяц».

Лаура Кеффер