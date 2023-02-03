Минобороны Турции: Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче террористов

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства по выдаче Анкаре предполагаемых террористов. Шведские власти должны это сделать в рамках меморандума о принятии в НАТО, подписанного в июне 2022 года. Пока этот пункт не выполнят, Анкара отказывается соглашаться на принятие Швеции в НАТО.

Господин Акар заявил, что Турция «с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО». «Экстракция террористов в Турцию в рамках борьбы с терроризмом является естественным результатом этого меморандума о взаимопонимании... Каждый здравомыслящий человек видить, что Турция не может сказать "да", пока этот (пункт.— "Ъ") не выполняется, и экспортные ограничения остаются в силе. К сожалению, Швеция до сих пор не предприняла никаких достаточно конкретных шагов в этих вопросах», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба его ведомства.

Недовольство Турции вызвала акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме, которую 21 января провел основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. 27 января датчанин повторил акцию, на этот раз в Копенгагене перед мечетью. После этого процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не одобрять заявку Швеции.

О планах по расширению альянса — в материале «Ъ» «Если в НАТО, так альянсом».

Лаура Кеффер