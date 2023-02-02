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Европарламент выпустил резолюцию с поддержкой вступления Украины в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Евросоюз должен приступить к подготовке переговоров о вступлении Украины в объединение. В документе подчеркивается, что процесс вступления Украины в ЕС должен основываться на заслугах и реализации реформ.

«Парламент призывает государства—члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности предоставление оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку»,— приводится на сайте Европарламента выдержка из резолюции.

В документе, принятом в преддверии саммита Украина—ЕС, также подчеркивается важность усиления санкций против России. В частности, полного эмбарго на импорт ископаемого топлива из России и отказа от эксплуатации «Северных потоков».

В ноябре в Еврокомиссии допустили, что Украина вступит в ЕС в срок до 2024 года. Ранее сегодня, 2 февраля, Евросоюз согласовал седьмой пакет поддержки Украины и дополнительную финансовую помощь на общую сумму €545 млн.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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