Евросоюз выделит Украине €545 млн

Совет Евросоюза согласовал седьмой пакет поддержки Украины на сумму в €500 млн и дополнительную помощь в размере €45 млн, которая пойдет на финансирование деятельности миссии ЕС по содействую Украине.

«Украина должна получить всю необходимую военную технику и обучение, необходимые ей для защиты своей территории и своего народа от агрессивной войны России… Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину пока это необходимо»,— приводится комментарий главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на сайте Евросовета.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Евросовет за помощь, которую он оценивает как «жизненно важную».

Сегодня Минфин Украины сообщил, что стране ежемесячно требуется $3 млрд финансовой помощи от партнеров. В 2022 году украинские власти оценивали ежемесячную сумму, необходимую для покрытия дефицита бюджета, в $5 млрд.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников