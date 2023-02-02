ConocoPhillips получила рекордную за 10 лет прибыль

Американская нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о получении рекордной за последние десять лет годовой прибыли. По итогам 2022 года прибыль нефтедобытчика достигла $18,68 млрд, что стало лучшим показателем с тех пор, как компания выделила бизнес по нефтепереработке в отдельную структуру. В 2021 году прибыль компании составляла $8,1 млрд.

Тем не менее котировки акций ConocoPhillips на внебиржевых торгах опускаются примерно на 3%, так как инвесторы ожидали, что прибыль компании будет еще больше.

2022 год стал крайне успешным для нефтяных компаний, которые получили выгоду от выросших мировых цен на нефть. Та подорожала в 2022 году в среднем на 10,45%. Так, в четвертом квартале 2022 года ConocoPhillips продавала нефть в среднем по $71,05 за баррель, что на 8% выше цен 2021 года.

Ранее о получении рекордной годовой прибыли сообщили ExxonMobil, Chevron и Shell.

Кирилл Сарханянц