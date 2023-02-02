Песков: Россия будет полнее использовать потенциал по мере поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия ответит на поставки танков Украине и «применением бронетехники дело не закончится». По словам пресс-секретаря, президент имел в виду, что Россия будет полнее использовать свой военный потенциал по мере поставок вооружений Запада на Украину.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, 2 февраля, Владимир Путин, выступая на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать»,— подчеркнул тогда президент.

25 января Германия объявила, что отправит 14 танков Leopard 2 на Украину, а также разрешит союзникам передачу немецких танков ВСУ. О готовности отправить танки Abrams на Украину также сообщил президент США Джо Байден. По оценке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков в рамках «первой волны» помощи.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов