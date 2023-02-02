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Коммерсантъ FM
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Holcim в России будет называться «ЦЕМЕНТУМ»

В декабре 2022 года российский бизнес швейцарского производителя цемента Holcim был продан местному менеджменту. Сегодня новое руководство бывшей «дочки» Holcim объявило о ее ребрендинге — теперь российская компания называется «ЦЕМЕНТУМ».

«Переход на российский бренд "ЦЕМЕНТУМ" — начало нового, полностью самостоятельного этапа развития компании»,— говорится в пресс-релизе на российском сайте Holcim. Символика веб-ресурса пока что остается прежней, с использованием айдентики швейцарской компании.

Представители «ЦЕМЕНТУМ» подчеркивают, что производственная база компании продолжит соответствовать мировым стандартам, а международная экспертиза продукции будет сохранена.

Летом 2022 года Holcim сообщил о попытке рейдерского захвата его российских активов, а суд в Грозном вынес решение о задолженности компании перед бизнесменом Евгением Костюкевичем. Судебный процесс был заморожен в августе после освещения событий вокруг переоформления прав собственности. В декабре российский бизнес Holcim был официально продан местному руководству.

Подробнее о продаже «дочки» Holcim — в материале «Ъ FM» «Holcim сменила владельца».

Андрей Сапожников

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