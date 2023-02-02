Россельхознадзор: российские производители сыра стали допускать меньше нарушений

По итогам декабря 2022 года в России до 10% снизилась доля производителей сыра и сливочного масла, допускающих нарушения. Как сообщают Россельхознадзор и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне этот показатель составлял 17%, в октябре — 13–15%.

«Такие данные были получены благодаря сопоставлению данных компонента "Меркурий" системы ФГИС "ВетИС" и системы маркировки "Честный знак", которые позволяют проанализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее изготовления»,— говорится в пресс-релизе оператора маркировки (цитата по ТАСС).

Признаки нарушений выявлены в продукции 86 из 888 производителей сыра и 179 из 1807 производителей масла. В материале

ЦРПТ уточняет, что большинство нарушений фиксируются из-за несоответствия объема конечной продукции компании имеющемуся у нее сырью. К примеру, по данным «Честного знака», одно из омских предприятий ввело в оборот 457 кг кефира, но закупленного им сырья должно было хватить для производства только 0,9 кг продукции.

В марте 2022 года ЦРПТ сообщал о доле производителей нарушителей в 30%. Центр получает статистику за счет сопоставления данных систем маркировки «Меркурий» и «Честный знак».

Андрей Сапожников