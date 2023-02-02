Подарки со вкусом в «Табрисе»

Празднично оформленные корзины с товарами со всего света, сертификаты номиналом от 500 до 10 000 рублей и торты к любому случаю — готовые идеи для подарков в период праздников.



Тот случай, когда не нужно долго выбирать подарок, когда решение уже есть и подойдет абсолютно всем. В «Табрисе» можно найти подарки на любой вкус в прямом смысле этого слова.

Гурманы оценят

Собранные и оформленные специально к празднику корзины — один из самых красноречивых комплиментов. Эксклюзивные импортные товары из разных уголков мира — напрямую из Европы и Азии: здесь не только гастрономия, но бьюти-хиты или коллекция эксклюзивной посуды. Наполнить праздничную корзину можно уникальными товарами, способными удивить: баночка с артишоками, варенье из белой черешни, бальзамический жемчуг, настоящая итальянская паста или косметические средства для ухода за лицом от ведущих корейских брендов. Это могут быть корзины с классическим наполнением к чаю или с акцентом на страну, к примеру, подборка итальянских продуктов или корейских товаров. В «Табрисе» помогут наполнить и оформить корзину, учитывая предпочтения и запросы покупателя.

Торты с настроением

Какой же праздник без торта? Любое значимое событие стоит отметить кусочком вкусного торта, оформленного соответственно празднику. Заказать главный десерт с нужной начинкой, декором и необходимого веса можно в «Табрисе». В составе тортов только натуральные и свежие ингредиенты, на выбор предлагается 14 идеальных сочетаний, разработанных кондитерами торговой сети. Это может быть как классический «Наполеон» или «Медовик», так и праздничный торт с декоративными деталями или бенто с любой придуманной надписью. Отличный способ одновременно удивить и порадовать самых близких или коллег вкусным тортом к празднику.

Универсальный подарок

Тот самый идеальный подарок, когда сложно предугадать желания адресата. К примеру, кто-то давно мечтает о новых винных бокалах или присматривается к премиальной косметической продукции. Более 17 000 наименований товаров, деликатесы, конфеты с необычными вкусами, полезные суперфуды, коллекции кухонных принадлежностей, игрушки для детей — в «Табрисе» есть из чего выбрать. Остается только определиться с номиналом, чтобы позволить адресату исполнить свое желание: 500, 1000, 3000, 5000, 10 000 рублей на выбор. К тому же использовать подарочный сертификат «Табрис» можно в любом супермаркете сети вне зависимости от города в течение одного года при единовременном расчете.

А также

Сеть супермаркетов «Табрис» предлагает особенно актуальную в преддверии праздников услугу корпоративного обслуживания, куда входит помощь в выборе товаров для подарочных корзин, возможность заказа эксклюзивных позиций, скидки и индивидуальные условия при оптовой закупке и весь необходимый пакет документов для юридических лиц.

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