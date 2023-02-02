Замминистра спорта Ульяновской области покинул пост после коммунальной аварии

Первый заместитель министра спорта Ульяновской области Максим Соболев вчера, 1 февраля, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление было написано на следующий день после коммунальной аварии, которую не могли устранить из-за автомобиля замминистра.

Авария на теплосетях в центре Ульяновска на улице Минаева произошла в ночь на 1 февраля. Аварийная бригада ульяновского филиала компании «Т Плюс» долго не могла приступить к работам из-за того, что на месте прорыва трубопровода находился автомобиль Lexus заместителя министра Максима Соболева (авария произошла рядом со зданием министерства).

По данным источников «Ъ», в «Т Плюс» и в администрации губернатора, руководители аварийной службы звонили заместителю министра с просьбами срочно убрать автомобиль, на что он ответил, что спит, и потребовал отстать от него. При этом чиновник использовал нецензурную лексику. Наутро местные интернет-СМИ и Telegram-каналы сообщили о ситуации с автомобилем замминистра. Журналистам замминистра сказал, что спал и не слышал телефона, который был поставлен на беззвучный режим.

В беседе с «Ъ» Максим Соболев сказал, что «сам принял решение об увольнении», но говорить о причинах отказался.

Министр спорта Рамиль Егоров пояснил «Ъ», что его заместитель «сам понял, что хочет отдохнуть от излишнего внимания, которое на него упало в связи с его ошибками», «он решил, что нужно сделать паузу». Министр отметил, что ни с чьей стороны никаких рекомендаций уволиться не было, «Соболев сам принял решение, он человек взрослый». Рамиль Егоров сказал, что в беседе с ним Максим Соболев подтвердил, что звонков не слышал из-за установленного на ночь беззвучного режима, а утром сразу убрал машину.

Между тем источники в администрации губернатора сообщили «Ъ», что 1 февраля по этому поводу «в администрации было разбирательство» и «Соболеву было прямо сказано, что он грубо обошелся с теми, кто устранял аварию, из-за этого множество жителей оставались без тепла и его поведение никак не соответствует региональному кодексу этики госслужащего», в связи с чем рекомендовали «сделать выводы и самому принять решение».

Ранее, 16 января, Максим Соболев уже получил выговор за нарушение кодекса этики госслужащего, которое выразилось в том, что замминистра провел отпуск в новогодние дни на Шри-Ланке и выложил в соцсети отпускные фотографии. Тогда Рамиль Егоров заявил, что «это неправильно — в такое время (в период СВО.— ''Ъ'') ездить за границу», но увольнение было бы слишком жестким наказанием, «если учесть, что Соболев — профессионал своего дела». С заграничным отпуском господина Соболева рекомендовал разобраться и губернатор региона Алексей Русских.

Региональным чиновникам и депутатам запрещают отдыхать за границей во время спецопераии, но пока неофициально. Об этом читайте в материале «Ъ» «Не нужен им берег дубайский».

Сергей Титов, Ульяновск