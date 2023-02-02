Глава Олимпийского комитета США поддержал допуск россиян на международные соревнования

Президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс высказался в пользу предложения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до Игр под нейтральным флагом. Вашингтон призвал МОК сохранить существующие санкции, «обеспечивая возможность участия в соревнованиях только нейтральных и чистых спортсменов». Господин Сайкс вступил в должность главы USOPC в начале года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джин Сайкс

Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images Джин Сайкс

Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images

«Мы выслушали множество спортсменов из США и понимаем их желание соревноваться с лучшими спортсменами мира — но только если это будет происходить при обеспечении безопасной и честной игры»,— говорится в письме господина Сайкса к МОК. Его выдержки приводит Associated Press.

Джин Сайкс в письме выразил солидарность с Украиной, а также обеспокоенность и скептицизм по поводу организации условий, при которых будет обеспечен доступ российских спортсменов,— МОК предлагает запретить участвовать в соревнованиях только тем из них, которые выступали в поддержку действий российских войск на Украине.

МОК в феврале 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года. По его словам, исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

О реакции Киева — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Леонид Уварчев