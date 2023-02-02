В КНДР пообещали ответить на угрозы со стороны США своей «ошеломительной ядерной мощью»

Неназванный представитель МИД КНДР заявил, что ситуация на Корейском полуострове накалилась до предела из-за США и их союзников. По его словам, КНДР сможет ответить на военные угрозы своей «ошеломительной ядерной мощью». Заявление чиновника распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР самым жестким образом ответит на любые военные попытки США исходя из принципа "ядерный удар на ядерный удар и полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию". У КНДР есть четкая стратегия противодействия, способная справиться с любыми кратко- и долгосрочными сценариями, предпринимаемыми США и их вассалами, и мы контролируем текущие и потенциальные грядущие вызовы ошеломительной ядерной мощью»,— сказал неназванный чиновник МИД КНДР (перевод по ТАСС).

Чиновник добавил, что планы США дислоцировать на Корейском полуострове дополнительные стратегические ресурсы, в том числе истребители и бомбардировщики, создадут в регионе «огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий». Он дополнил, что КНДР не заинтересована «в каких-либо контактах или диалогах с США», пока страна продвигает вражескую политику по отношению к КНДР.

В Вашингтоне тем временем заявили, что не имеют враждебных намерений в отношении Пхеньяна. «Мы четко дали понять, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР и мы стремимся к серьезной и продолжительной дипломатической работе с целью решить весь спектр беспокоящих обе страны и регион вопросов»,— сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома, его слова приводит Reuters.

В декабре 2022 года ситуация на Корейском полуострове обострилась в очередной раз. Это произошло после того, как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. БПЛА пересекли межкорейскую границу впервые с 2017 года. 31 января глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

О ситуации — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Олеся Павленко