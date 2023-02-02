Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-президент Венесуэлы заявил о беспорядке на энергетическом рынке из-за санкций против России

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами заявил, что санкции против России вызвали беспорядок на глобальном энергетическом рынке. По его словам, ограничения также нарушают работу мировой энергетики.

«Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок»,— сказал Тарек Эль-Аиссами на заседании министерского комитета по наблюдению ОПЕК+. Видео выступления опубликовано в TikTok (перевод по «РИА Новости»).

В октябре 2022 года ОПЕК+ рекомендовала сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В январе ОПЕК+ оставил рекомендации в силе. Как отмечал «Ъ», ОПЕК+ устраивает стоимость нефти на глобальном рынке. России же придется самостоятельно решать задачу приведения цен нефтяного экспорта к значениям, удовлетворяющим потребностям бюджета. Сейчас разрыв между публикуемой Минфином ценой Urals и заложенным в бюджет значением превышает $20 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «ОПЕК+ пошла по прокачанной дорожке».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...