Вице-президент Венесуэлы заявил о беспорядке на энергетическом рынке из-за санкций против России

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами заявил, что санкции против России вызвали беспорядок на глобальном энергетическом рынке. По его словам, ограничения также нарушают работу мировой энергетики.

«Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок»,— сказал Тарек Эль-Аиссами на заседании министерского комитета по наблюдению ОПЕК+. Видео выступления опубликовано в TikTok (перевод по «РИА Новости»).

В октябре 2022 года ОПЕК+ рекомендовала сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В январе ОПЕК+ оставил рекомендации в силе. Как отмечал «Ъ», ОПЕК+ устраивает стоимость нефти на глобальном рынке. России же придется самостоятельно решать задачу приведения цен нефтяного экспорта к значениям, удовлетворяющим потребностям бюджета. Сейчас разрыв между публикуемой Минфином ценой Urals и заложенным в бюджет значением превышает $20 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «ОПЕК+ пошла по прокачанной дорожке».

Олеся Павленко