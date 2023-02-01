Швейцария пересмотрит отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии

Швейцария планирует пересмотреть отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии. Об этом сообщается в отчете МИДа страны о внешней политике за 2022 год (.pdf). В документе утверждается, что для Европы настало время для сдерживания и предотвращения новой «эскалации войны».

«Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России со всей очевидностью показывает, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке»,— говорится в отчете. Разрыв России и Европы, сказано там, сконцентрировал внимание на поддержании мира на континенте.

В документе ведомства Россия неоднократно упоминается в контексте проведения спецоперации на Украине. МИД отмечает, что Швейцария присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России и публично осудила спецоперацию на Украине, а также отстаивала свою независимость в вопросе внешней политики.

Вместе с тем МИД Швейцарии подчеркнул, что придерживается политики нейтралитета в российско-украинском конфликте. Швейцария присоединилась к девяти пакетам санкций Евросоюза в отношении России. Однако власти страны отказываются поставлять оружие Украине. Так, 23 ноября 2022 года страна ввела частичное эмбарго на поставки оружия Киеву.

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Лусине Баласян