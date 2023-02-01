Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

OpenAI выпустила инструмент для выявления написанных ИИ текстов

Компания OpenAI, известная в первую очередь как разработчик чат-бота ChatGPT, представила инструмент, который должен помочь выявлять тексты, написанные искусственным интеллектом. Инструмент основан на принципе языковой модели, разработчики «учили» его на большом массиве текстов, написанных людьми и ИИ.

При этом компания признает, что этот инструмент несовершенен и его данные не могут быть основанием для принятия решений об авторстве текста. В OpenAI отмечают, что инструмент нормально работает только с текстами из более чем тысячи знаков, к тому же его можно обмануть, отредактировав текст, написанный ИИ. Кроме того, у него довольно высокий процент ошибок: так, он отнес 9% текстов, написанных людьми, к категории «вероятно, написанные ИИ».

ChatGPT — продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом, запущенный в ноябре 2022 года. Его уже назвали «убийцей Google»: он хорошо ищет информацию, общается с пользователем и генерирует тексты по запросу. Беспокойство по поводу таких текстов уже выражали многие преподаватели: по их мнению, школьники и студенты могут пользоваться ChatGPT для выполнения заданий. Один из таких случаев: выпускник РГГУ Александр Жадан меньше чем за сутки написал дипломную работу с помощью ChatGPT, о чем впоследствии рассказал в своих социальных сетях и ряду СМИ. Теперь руководство РГГУ повторно проверяет его работу.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...