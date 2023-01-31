NF Group: рынок премиальной недвижимости в Подмосковье вырос на 14%

По подсчетам консалтинговой компании NF Group, в 2022 году на рынке элитной подмосковной недвижимости экспонировалось около 2 290 лотов, что на 14% больше, чем в прошлом году. 81% от всех предложений — это вторичное жилье, преимущественно расположенное на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях.

В статистике учитывались таунхаусы (от 30 млн руб.), коттеджи (от 50 млн руб.) и участки без подряда (от 600 тыс. руб./сот.). При росте предложения спрос на недвижимость по сравнению с прошлым годом значительно снизился. За весь год на первичном рынке премиальной недвижимости было зарегистрировано 118 сделок (на 50% меньше, чем в 2021-м), на вторичном — на 4% меньше объектов.

«Помимо курсовых колебаний на динамику средних цен предложения на вторичном рынке повлияли структурные изменения: выход новых, более бюджетных коттеджей и более дорогих земельных участков»,— говорится в материале NF Group. Бюджет предложения на вторичном рынке сократился в среднем на 8% (до 317 млн руб. за коттедж, 89 млн руб. за таунхаус).

В декабре агентство Intermark Real Estate сообщило о снижении спроса на рынке элитного жилья в Москве на 22%. Компания связала эту ситуацию с массовым отъездом состоятельных россиян за границу и уходом зарубежных компаний с местного рынка.

Андрей Сапожников