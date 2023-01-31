Байден пообещал обсудить с Зеленским последние запросы Киева о вооружении

Президент США Джо Байден собирается обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским последние запросы Киева о передовом вооружении. Это заявление господин Байден сделал на следующий день после того, как выступил против отправки на Украину истребителей.

«Мы собираемся поговорить»,— сказал сегодня, 31 января, президент США журналистам (цитата по AFP). Вчера на вопрос репортеров в Белом доме, выступает ли он за отправку на Украину F-16 или других истребителей, Джо Байден ответил: «Нет».

В Киеве рассчитывают на получение до 140 современных западных танков в «первую волну», всего же власти просили 300. Касательно истребителей, то на Украине их хотели бы получить в количестве 180.

О том, как ширятся требования о поставке вооружений, читайте в публикации «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Мария Федотова