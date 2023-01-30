В Пакистане при взрыве в мечети погибли 25 человек, ранены более 120

В пакистанском городе Пешавар террорист-смертник устроил взрыв. В результате погибли как минимум 25 человек, 120 получили ранения, сообщает телеканал Geo TV.

По данным правоохранительных органов, смертник находился в первом ряду молившихся. По словам очевидцев, в момент взрыва в мечети было порядка 120 человек, в целом здание вмещает до 500 человек. После взрыва мечеть обрушилась.

Более десяти пострадавших находятся в критическом состоянии. Провинциальный департамент здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях. Никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.

О ситуации в Пакистане — в материале «Ъ» «Талибам прочертили границу» («Талибан» — запрещенная в России организация).

Лаура Кеффер