Число погибших в результате теракта в Пакистане увеличилось до 59

При взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре погибли 59 человек, 157 получили ранения. Об этом сообщило издание Dawn со ссылкой на представителей местного госпиталя.

«В больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации, пострадавшим предоставляются лучшие медицинские услуги»,— цитирует издание высокопоставленного пакистанского чиновника.

По информации правоохранительных органов, взрыв в мечети устроил террорист-смертник. При взрыве здание обрушилось. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Техрик-е Талибан Пакистан» (не объединена с запрещенным в России «Талибаном»).

Андрей Сапожников