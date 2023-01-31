Песков не знает о планах Путина публиковать декларацию о доходах в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли глава государства Владимир Путин в нынешнем году публиковать декларацию о доходах. Ранее решение об опубликовании «обезличенных» деклараций приняли депутаты Госдумы.

«Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники администрации президента и правительства также смогут публиковать сведения о доходах в обобщенном виде.

Закон о публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев в обобщенном виде будет рассмотрен сенаторами 2 февраля. Согласно ему, депутаты, исполняющие полномочия на непостоянной основе, будут полностью освобождены от ежегодного декларирования доходов. В Госдуме необходимость принятия подобного закона объяснили «защитой персональных данных» парламентариев. Ряд депутатов, включая спикера Вячеслава Володина, решили добровольно их опубликовать.

Подробнее об этой инициативе — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

Дарья Эрозбек