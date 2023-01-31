Мурашко заявил о росте числа детей с онкозаболеваниями, состоящих на учете

В России возросло количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он утверждает, что это произошло благодаря современным технологиям. Министр рассказал об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает «РИА Новости». Конкретные статистические данные он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вчера, 30 января, Минздрав сообщил, что «Онкаспар» для лечения острого лимфобластного лейкоза был включен в программу ОМС. Это дорогое лекарство, предназначенное для лечения детей с этим заболеванием. Препарат не зарегистрирован в России и не имеет отечественных аналогов. В 2022 году его внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В октябре 2022 года «Ъ» сообщал о дефиците «Онкаспара» в России. В декабре в правительстве выделили более 122 млн руб. на закупку лекарства.

Подробности — в материале «Ъ» «Онкаспару требуется помощь».

Лаура Кеффер