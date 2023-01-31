30 января ЦБ продал юани на 19,2 млрд рублей

Центробанк продал валюту с расчетами 30 января на сумму 19,2 млрд руб. на внутреннем рынке. Это следует из данных ЦБ.

Валюта в рамках бюджетного правила торгуется на валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль». Срок расчетов таких платежей — следующий день. С 21 по 27 января ЦБ не проводил расчеты по продаже юаней из-за китайского Нового года.

С 13 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила Минфин собирается продать валюту на сумму 64,5 млрд руб. Объем ежедневных торгов составит около 3,2 млрд руб.

Вчера, 30 января, доллар и евро обновили максимумы с начала января, превысив 70 и 76 руб. Продажа валюты в рамках бюджетного правила используется в том числе для стабилизации курса национальной валюты.

Подробнее о том, что происходит с рублем,— в материале «Ъ».

Олеся Павленко