Доллар и евро обновили максимумы с начала января, превысив 70 и 76 рублей

Курсы доллара и евро усилили рост сегодня, 30 января, в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара поднимался до 70,02 руб./$, обновив максимум с 11 января, курс евро достигал 76,29 руб./€, обновив максимум с 9 января.

По данным на 15:42 мск, доллар торговался по 70,03 руб. (+0,57), за евро давали 76,30 руб. (+0,80), курс юаня составлял 10,36 руб. (+0,10). Доллар, евро и юань продолжили свой рост, достигнув 70,05 руб./$ (+0,59), 76,30 руб./€ (+0,81), 10,37 руб./юань (+0,11).

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Мария Федотова