Лидер ХДС: слова Бербок о войне с Россией стали подарком Кремлю

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц назвал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну с Россией, подарком Кремлю. По его мнению, эти слова Россия может использовать в пропагандистских целях. Об этом господин Мерц написал в письме для немецкого журнала Focus.

«Это и есть кремлевская пропаганда, которой Москва только рада и которая оттуда же распространяется по всем доступным каналам»,— написал Фридрих Мерц. Он добавил, что подобные заявления создают впечатление, что у немецкого правительства плохо скоординированная внешняя политика, а также политика безопасности.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала о войне с Россией 24 января. Во время заседания Совета Европы в Страсбурге она призвала страны сообща делать больше для обороны Украины, «а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга». После в МИД Германии заявили, что помощь Украине не делает ФРГ стороной конфликта.

Об отношениях Германии и России — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».