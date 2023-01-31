Попасть на прием в Республиканский онкодиспансер в Удмуртии с 30 января можно через «ответственное лицо»

С 30 января в столице Удмуртии попасть на прием к специалисту в Республиканский онкологический диспансер возможно через ответственное лицо в своей поликлинике. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, систему записи преобразовали, чтобы «повысить доступность онкологической помощи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказал заведующий амбулаторно-поликлинической службы РКОД Владимир Дагаков, в результате анализа потока людей установлено, что около 40% направляемых пациентов не имеют онкопатологии.

«Это значит, что те, кому действительно нужна наша помощь, номерки вовремя не получают. Именно поэтому мы преобразовали систему записи на прием к специалистам РКОД»,— заявил господин Дагаков.

Так, согласно новой системе, если у пациента подозревают злокачественное новообразование, терапевт обращается к своему ответственному. Специалист в свою очередь изучает медицинские документы и при подтверждении подозрения записывает на прием согласно выделенным на медицинскую организацию квотам в течение 2-х недель. При экстренном состоянии врачи поликлиники связываются с коллегами из онкодиспансера и записывают на прием в 3-дневный срок.

На повторный прием пациента могут записать ответственные лица в медицинских организациях. Обратиться в свою поликлинику можно в порядке живой очереди, минуя терапевта. Для тех, кто состоит на диспансерном учете в онкодиспансере, доступна запись по телефону регистратуры, а также по адресу электронной почты.

Напомним, ранее минздрав Удмуртии прекратил сотрудничество с ИГИС, через который можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. В 2023 году в Ижевске также прекратит работу роддом №2 из-за того, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям, а также детское инфекционное отделение ГКБ №6. Ранее в Ижевске также закрыли взрослую поликлинику Городской клинической больницы №6 на улице Ворошилова из-за низкой посещаемости учреждения.