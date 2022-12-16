Поликлинику ГКБ №6 в Ижевске закрыли из-за низкой посещаемости

Взрослую поликлинику Городской клинической больницы №6 на улице Ворошилова в столице Удмуртии временно закрыли из-за низкой посещаемости учреждения. Так, ежедневно за помощью здесь обращалось 8-10 пациентов. Об этом пресс-служба минздрава республики сообщила в комментариях к посту в Telegram «LIFE 18».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что оказание плановой помощи пациентам перенесено в помещения больницы на ул. Труда, 1 или ул. Ленина, 81.

Напомним, в 2023 году в Ижевске закроют роддом №2 из-за того, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям, а также детское инфекционное отделение ГКБ №6. Кроме того, со второй декады декабря прекратилось сотрудничество государственных медицинских организаций Удмуртии с порталом ИГИС.