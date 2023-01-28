Эльвира Пинчук прокомментировала будущее бывшего здания роддома №2 в Ижевске и Увинского роддома

После закрытия роддома №2 в Ижевске планируется увеличить количество коек в других роддомах столицы Удмуртии. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Эльвира Пинчук. По ее словам, в роддоме №5 добавят пять коек, в роддоме №6 и перинатальном центре — 20.

«Таким образом, все наши пациентки Ижевска будут рожать в этих трех роддомах в комфортных условиях»,— сказала вице-премьер и добавила, что сообщения в соцсетях о том, что роженицы в Ижевске лежат в коридорах, не соответствует действительности. Представители минздрава выезжали после их появления в роддома №5 и 6, но таких случаев не установили.

Напомним, закрытие роддома №2 в 2023 году объяснили тем, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям, в нем невозможно разместить новое оборудование.

По словам Эльвиры Пинчук, освободившееся здание планируется после ремонта передать республиканской детской клинической больницы под реабилитацию детей. Здание подходит под эти цели, так как реабилитация не предполагает тяжелое оборудование.

Судьба другого роддома — Увинского, который был временно закрыт в середине января, пока не решена. По словам вице-премьера, с 16 января за 10 дней там было проведено пять родов. После возобновления работы пять дней родов не было. В этих условиях, когда процедура проводится не так часто, квалификация специалистов может снижаться, а значит, есть сомнения, что будет гарантировано качество медицинских услуг.

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