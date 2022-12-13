ИГИС остановил прием

Минздрав Удмуртии прекратил сотрудничество с порталом ИГИС, через который ранее можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. Помимо этого, остаются доступными федеральный и региональный порталы госуслуг, также запись осуществляется через регистратуру поликлиник. Свое решение по отказу от ИГИС минздрав республики обосновал федеральными требованиями, по которым для записи к врачу необходимо пользоваться государственными ресурсами. При этом в ИГИС рассказали, что о данном переходе их не предупреждали, более того, они уверены, что новый портал не справится с загрузкой. Это подтверждают и жители Удмуртии, которые массово сообщают о сбоях в работе нового сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, в республике со второй декады декабря 2022 года прекратится сотрудничество государственных поликлиник с порталом ИГИС, который пользовался большой популярностью для записи к врачу. С 12 декабря записаться на прием к врачу можно тремя основными способами: личный кабинет единого портала госуслуг (ЕПГУ), Региональный портал госуслуг (РПГУ) и новый Региональный портал медицинских услуг. Также попасть к специалисту можно через регистратуру медицинской организации, по единому номеру 122 или через горячую линию минздрава республики 8 800 100 24 47.

Решение объяснили «приведением системы записи к врачу к единому стандарту». По словам первого замминистра здравоохранения республики Елены Сычевой, собственника ИГИС — ООО НПП «Ижинформпроект» предупреждали о переходе на новые сервисы, а также предлагали несколько вариантов дальнейшего взаимодействия. Более того, местный портал самозаписи подключили сразу, а не поэтапно, поскольку прийти к соглашению с руководством ИГИС не получилось. Она напомнила, что сервис записи к врачу на портале ИГИС был запущен несколько лет назад по инициативе компании, и на тот момент это было прорывным решением для Удмуртии.

«Но в связи с тем, что требования к предоставлению госуслуг изменились, запись на прием к врачу как госуслуга должна быть обеспечена с использованием государственных информационных ресурсов. К сожалению, ИГИС — это частная разработка и государственным информационным ресурсам она никакого отношения не имеет. Поэтому на сегодняшний день определен Единый портал, где граждане могут получить весь комплекс государственных услуг. Не только запись к врачу, но и образовательные, и социальные услуги»,— рассказала госпожа Сычева.

ИГИС — интерактивная геоинформационная справочная система. Сервис содержит обширный справочник организаций Ижевска, карту города и путеводитель. По нему можно посмотреть наличие пробок на дорогах, движение общественного транспорта и многое другое. Сервис «IGIS: Запись на прием к врачу» создан полностью на безвозмездной основе, без привлечения бюджетных средств и средств граждан за его использование.

Директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Анастасия Утева сказала, что в настоящее время минздрав Удмуртии дорабатывает собственный портал самозаписи к врачу. На сервисе можно будет посмотреть расписание врачей, установить напоминание о приеме, посмотреть свою историю посещений медицинских учреждений и результаты анализов. Кроме того, через свой аккаунт можно добавить родственников и записать их на прием. «Мы постараемся, чтобы обновленный портал был удобным для пользователей. Просим граждан принять во внимание возможные технические неполадки при проведении работ в начале декабря»,— добавила госпожа Утева.

Однако жители республики отнеслись к данной новости крайне негативно, сделав вывод, что их лишают удобного сервиса, при этом не предлагая достойной альтернативы. Несмотря на сообщение, что отключить ИГИС планировали в течение двух недель, многие пользователи уже заметили проблемы с сервисом. Оператор портала ИГИС ООО НПП «Ижинформпроект» заявил, что им неизвестно ни о причинах прекращения сотрудничества с ИГИС, ни о переходе на новый сервис.

«Многолетнее сотрудничество с минздравом Удмуртии по проекту записи на прием к врачу внезапно прекратилось. Как следует из информации в СМИ, в Удмуртии внедряется новая информационная система, которая должна быть введена в строй в 2023 году, при этом больницы республики от сервиса “IGIS: Запись на прием к врачу” будут отключены»,— сообщил оператор «Ижинформпроекта».

При этом администрация ИГИС сомневается, что новая система справится с нагрузкой и объемами данных. В Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре считают, что мощности сервиса хватит для бесперебойной работы. Однако жителей, которые столкнулись с неполадками на сайте и портале Госуслуг, просят сообщать об этом в техническую поддержку сервисов.

Ситуацию, возникшую из-за проблем записи к врачу и запуска нового Регионального портала медицинских услуг, также прокомментировала вице-премьер республики Эльвира Пинчук. «"Звоночек" для минздрава Удмуртии и Регионального информационно-аналитического центра — необходимо как можно скорее выяснить причины системных сбоев и устранить технические неполадки на новом портале самозаписи»,— сообщила в своем телеграм-канале госпожа Пинчук. Она добавила, что лично провела контрольные звонки по номеру 122, горячей линии минздрава и медицинских организаций. По ее мнению, подобная система записи еще не доведена до совершенства: не отработан алгоритм записи, длительное время ожидания соединения с оператором, отсутствие контактов регистратур на сайтах больниц и невозможность до них дозвониться. При этом она лично убедилась, что во многих поликлиниках города организована запись к врачу через регистратуру.

Эльвира Пинчук рассказала, что по данным федерального мониторинга электронной регистратуры, накануне количество обращений к сервису записи на ЕПГУ по сравнению с 5 декабря увеличилось с 9,2 тыс. до 38,7 тыс., а количество успешных идентификаций — с 66% до 93%. Она добавила, что переход на новую платформу неизбежен и обратной дороги нет.

«Жалобы на то, что ИГИС висит, не загружается, дублирует номерки — до сих пор поступали регулярно. Однако мы никак не могли повлиять на работу сайта, поскольку эта площадка является коммерческой, к государственным системам не относится, а значит, не несет никакой ответственности за сохранность и безопасность персональных данных»,— прокомментировала госпожа Пинчук.

Власти региона предупредили о возможных сбоях в работе порталов до 30 декабря. С учетом переходного периода продумано несколько вариантов, чтобы снизить риски. В частности, усиливают службу колл-центра минздрава Удмуртии и поликлиник, подключают дополнительных операторов. «На сегодняшний день отказов в предоставлении записи к врачу в медицинских организациях быть не должно»,— заключила госпожа Сычева.

Татьяна Колегова, Екатерина Ардашева