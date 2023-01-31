Экспорт железной руды в Европу из России за год упал в четыре раза

По итогам 2022 года экспорт железорудного концентрата и окатышей из России в Европу снизился в 4 раза, до 2,9 млн т, несмотря на отсутствие санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI). По его данным, вывоз концентрата снизился в 8,5 раза, до 0,2 млн т, окатышей — в 3,7 раза, до 2,7 млн т, горячебрикетированного железа (ГБЖ) — на 7%, до 2,5 млн т.

Общий объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России упал на 39%, до 13,6 млн т. Экспорт окатышей из России в Китай увеличился в 3 раза, до 1,5 млн т. Вывоз российского железорудного концентрата в страну снизился на 2,5% до 7,8 млн т. В MMI утверждают, что горно-обогатительные комбинаты центральноевропейской части РФ, ориентированные на поставки в Европу, не сумели полностью переориентировать свои объемы на китайский рынок.

Представитель «Северстали» заявил «Ведомостям», что до введения санкций в отношении основного акционера Алексея Мордашова компания поставляла окатыши в Европу, в основном в Финляндию. Но после введения санкций эти поставки прекратились, уточнил он. Какими были объемы поставок, он не сказал.

Ранее ассоциация производителей стали WorldSteel (WSA) улучшила прогноз по спросу на сталь в России. Вместо падения потребления на 20% в 2022 году эксперты ожидали снижения на 6%. Но в 2023 году вместо стагнации в предыдущем прогнозе WSA ожидает снижения спроса на 10% из-за прогнозируемого ужесточения антироссийских санкций.

Подробности — в материале «Ъ» «Сталь обманула ожидания».

Лаура Кеффер