Генсек НАТО: победа России на Украине будет опасным посылом авторитарным лидерам в мире

Если российская военная операция на Украине будет успешной, это станет опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом в ходе посещения военной базы Ирума японских Сил самообороны, находящейся рядом с Токио.

«Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей»,— уверен генсек НАТО (цитата по ТАСС).

Господин Столтенберг находится в Японии с официальным визитом. Сегодня, 31 января, он должен встретиться с японским премьер-министром Фумио Кисидой. На прошедших выходных он также посетил Южную Корею. Ее президент Юн Сок Ёль пообещал генсеку альянса продолжить оказывать помощь Украине. В КНДР считают, что визит господина Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является прелюдией к войне.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер